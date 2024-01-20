السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكيك بوكسينج ينظم مهرجان دولي لألعاب الدفاع عن النفس بمشاركة 46 دولة

محمد صبيح
محمد صبيح

أعلن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عن الاستعداد لإقامة المهرجان الدولي لألعاب الدفاع عن النفس والذي يضم أكثر من حدث رياضي خلال الفترة المقبلة بمشاركة 46 دولة وأكثر من 1200 لاعب وذلك ضمن خطة الاتحاد الطموحة إلى استضافة كافة الأحداث العربية والقارية والدولية في الفترة المقبلة.

وقال صبيح، إنه سيتم استضافة بطولة العرب لـ التايجوتسو خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير المقبل في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة ثم استضافة بطولة العالم للشوت بوكسينج في الفترة من 23 إلى 25 فبراير المقبل في استاد القاهرة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه سيتم إقامة بطولة العرب للكيك بوكسينج في الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس المقبل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف صبيح، أن فكرة استضافة المهرجان الدولي لألعاب الدفاع عن النفس بتنظيم من الاتحاد المصري للكيك بوكسينج يأتي في ظل امتلاك مصر المنشآت الرياضية المتطورة فضلا عن إمكانية تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية لما تمتلكه مصر من مقومات إنشائية وبشرية قادرة على خروج كافة الأحداث بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية، كما أن لمهرجان الدولي لألعاب الدفاع عن النفس يأتي قبل أيام قليلة من الاحتفال بمرور 4 أعوام على تأسيس الاتحاد المصري للكيك بوكيسنج والذي يوافق 28 يناير.

وقدم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الدعم اللامحدود للاتحادات الرياضية وبالأخص اتحاد الكيك بوكسينج الذي شهد انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية ووصل عدد لاعبيه لأكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على دعم كافة الاتحاد الفردية والجماعية من اجل تحقيق مزيد من الإنجازات العالمية.

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