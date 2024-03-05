الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هنا جودة تواجه دينا مشرف في نهائي فردي تنس الطاولة بدورة الألعاب الأفريقية

هناء جودة
هناء جودة

ضمنت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية غانا 2024 خلال الفترة الحالية أول ميداليتين في منافسات النسخة الثالثة عشرة من الدورة، بعد تأهل الثنائي هنا جودة ودينا مشرف للمباراة النهائية في منافسات تنس الطاولة.

وصعدت هنا جودة للمباراة النهائية بعد الفوز على الجزائرية لوسي مبارك بأربع أشواط مقابل شوط واحد، وكانت هنا جودة قد حققت الفوز في الدور ربع النهائي على الجزائرية ليندا اللوغريبي بأربع أشواط نظيفة.

بينما فازت دينا مشرف في الدور ربع النهائي على الكاميرونية سارة هانفو بأربع أشواط نظيفة وفازت في الدور نصف النهائي على النيجيرية أوفيونج إديم بأربع أشواط نظيفة.

وتقام بطولة دوري الألعاب الأفريقية في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري في مدينة أكرا الغانية في النسخة الثالثة عشر للبطولة.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “محمود أحمد لاشين مديرًا إداريًا، ماجد عاشور مديرًا فنيًا، عماد مصيلحي مدربا “.

ومن المقرر أن تصل بقية البعثات المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبذل مقدمة البعثة الإدارية بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم مجهود، من أجل تذليل العقبات والصعوبات وتجهيز الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

ويشارك في دورة الألعاب الأفريقية 50 دولة سيمثلها أكثر من 5000 رياضي في 30 رياضة مختلفة، منهم 8 رياضات مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم: “المصارعة، التنس، ركوب الدراجات، ألعاب القوى، السباحة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، والترايثلون“.

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