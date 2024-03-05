الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة الألعاب الأفريقية.. 8 لاعبين من منتخب تنس الطاولة يتأهلون لربع نهائي البطولة

بعثة منتخب مصر لتنس
بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة

انتهت منافسات اليوم الأول للمنتخب المصري لتنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية في نسختها الثالثة عشر والتي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

وتأهل 4 لاعبين إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث نجح عمر عصر في التأهل بعد الفوز على لاعب الجزائر بنتيجة “3-0“، كما تأهل محمد البيلي بعد تحقيق الفوز على لاعب الجزائر بالنتيجة ذاتها، وتأهل يوسف عبد العزيز بعد الفوز على لاعب الجزائر بنتيجة “3-2“، فيما تأهل خالد عصر بعد الفوز على لاعب تونس بنتيجة “3-0“.

كما تأهل 4 لاعبات إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تأهلت دينا مشرف بعد الفوز على لاعبة الجزائر بنتيجة “3-0“، وتأهلت يسرا حلمي بعد تحقيق الفوز على لاعبة أوغندا بنفس النتيجة، وتأهلت هنا جودة بعد الفوز على لاعبة غانا بالنتيجة ذاتها، كما تأهلت مريم الهضيبي بعد الفوز على لاعبة تونس بنفس النتيجة.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “محمود أحمد لاشين مديرًا إداريًا، وماجد عاشور مديرًا فنيًا، وعماد مصيلحي مدربا ".

ومن المقرر أن تصل بقية البعثات المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبذل مقدمة البعثة الإدارية بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم مجهود، من أجل تذليل كافة العقبات والصعوبات وتجهيز الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

ويشارك في دورة الألعاب الأفريقية 50 دولة سيمثلها أكثر من 5000 رياضي في 30 رياضة مختلفة، منهم 8 رياضات مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم: “المصارعة، التنس، ركوب الدراجات، ألعاب القوى، السباحة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، والترايثلون“.

الأوكسا محمود أحمد لاشين دورة الألعاب الإفريقية الملتقيات الرياضية الدكتور محمد عبد العزيز غنيم العاصمة الغانية أكرا

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