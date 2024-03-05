الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تأهل 3 مصريات لنصف نهائي كأس العالم للخماسي بالقاهرة

لاعبة الخماسي الحديث
لاعبة الخماسي الحديث

تأهّلت 3 لاعبات مصريات إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 - 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس. 

وتأهلت أميرة قنديل إلى الدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1074
نقطة كما تأهلت فريدة خليل عقب احتلالها المركز السابع  بالمجموعة ذاتها بحصدها 1068 نقطة وتصدرت ماريا چنيدتشيك المجموعة برصيد 1080 نقطة.

وتأهلت سلمى عبد المقصود للدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز التاسع  بالمجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 1070 نقطة وتصدرت السويدية مارلينا چاوايد برصيد 1077 نقطة.

وحسب نظام البطولة تأهلت أول 12 لاعبة من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالتصفيات للدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 7 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت 9  مارس الجاري.

وتقام غدًا تصفيات الرجال حيث يشارك منتخبنا بـ6 لاعبين هم: أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.

للخماسي الحديث الاتحاد الدولي للخماسي الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كأس العالم المؤهلة تأهلت سلمى عبد المقصود

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