الخميس 15 فبراير 2024
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رياضة

اتحاد الخماسي الحديث يوقع عقدًا جديدًا لرعاية أبطاله بكأس العالم بالقاهرة

المهندس شريف العريان
المهندس شريف العريان

وقع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي عقدا مع احدي سلسلة مطاعم للوجبات الجاهزة لرعاية الاتحاد وأبطاله خلال بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي سوف تقام على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 4 حتي 11 مارس 2024.

وحضر توقيع العقود في مقر اللجنة الأولمبية المصرية كلا من المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور رأفت الصاوي رئيس مجموعة المطاعم ومحمد حمدي جاد مدير التسويق بالاتحاد المصري للخماسي الحديث.

أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن التعاون مع سلسلة المطاعم راعيا للاتحاد سيكون مثمرا للغاية مع واحد من أكبر سلسلة المطاعم في أنحاء الجمهورية.

وأضاف العريان أن أسرة الخماسي الحديث تحتفل بإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية وكل ذلك سيكون دافعا قبل كأس العالم المقبلة في الجامعة الأمريكية والتي نأمل أن نحقق خلالها العديد من الميداليات العالمية.

وتابع أن الاتحاد المصري نجح في جذب الرعاة للمنتخب خلال السنوات الماضية وسوف سيكون هناك إضافة لراعي او اثنين اخرين قبل أولمبياد باريس 2024.

بينما أكد محمد حمدي جاد مدير التسويق بالاتحاد أن هذه الرعاية مع سلسة المطاعم يعد أمرا إيجابيا لواحد من أكبر سلسلة المطاعم في مصر مؤكدا أن أبطال الخماسي الحديث والإنجازات التي حققوها خلال السنوات الماضية جعلت اللعبة جاذبة للرعاة.

وأضاف جاد أنا اتحاد الخماسي الحديث يسير وفق خطة مدروسة لدعم أبطاله في كافة الفئات السنية وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية واستمرار رفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية والعالمية.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس شريف العريان في الوصول بالمنتخب الوطني للعبة للعالمية واصبح الخماسي الحديث ضمن المرشحين للفوز بميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس.


 

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