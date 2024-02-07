الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 كوادر لتمثيل مصر في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس

الحكم الدولي رباب
الحكم الدولي رباب حسامه

تلقي الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة شريف العريان، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي باختيار ثلاث كوادر مصرية للتواجد بدورة الالعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

حيث تم اختيار على عاصم، عضو اللجنة الفنية بالإتحاد الدولي للخماسي الحديث وعضو مجلس ادارة الإتحاد المصري، ضمن اللجنة الفنية في اولمبياد باريس 2024، واختيار الحكمه الدولية رباب حسام ضمن حكام دورة الألعاب والحكمة الدولية نادين جلال كمتطوعة في أولمبياد باريس.

من جانبه، تقدم الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الإتحاد الدولي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بخالص التهنئة للثلاثي المصري متمنين لهم التوفيق والنجاح في رفع أسم مصر بالمحافل العالمية.

أنهى منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى 2024.

جاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من: محمد الجندي بمنافسات الفردي رجال برصيد 1529 نقطة ومنتخب الرجال بمنافسات الفرق من خلال نتائج لاعبو الفريق المصري وهم: محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل، حيث جاء الفريق في المركز الأول برصيد 4537 نقطة.

فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق منتخب السيدات بمنافسات الفرق من خلال نتائج لاعبات الفريق المصري وهن: ملك اسماعيل ، وهايدي عادل ، واميرة قنديل حيث جاء الفريق في المركز الثاني برصيد 3864 نقطة.

بينما أحرزت ملك اسماعيل الميدالية البرونزية بمنافسات الفردي سيدات برصيد 1407 نقطة.

وعلى مستوي مسابقات فردي السيدات حصلت هايدي عادل على المركز الـ 11 محققة 1342 نقطة ، بينما حصلت اميرة قنديل على المركز الـ 16 محققة 1115 نقطة.

وحصل معتز وائل على المركز الرابع محققاً 1512 نقطة على مستوى فردي الرجال ، وعمر وائل على المركز السادس محققاً 1496 نقطة ، واسلام حامد على المركز الثامن محققاً 1489 نقطة ، بينما حصل محمد شريف على المركز الـ 17 محققاً 1411 نقطة.

أولمبياد اولمبياد باريس للخماسي الحديث شريف العريان بالإتحاد الدولي للخماسي الحديث

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