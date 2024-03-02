انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للناشئين والشباب للسلاح بصالات استاد القاهرة

انطلقت اليوم منافسات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب و15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 حتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم منافسات سيف المبارزة وسلاح السيف للشباب تحت 17 سنة، بالإضافة إلى منافسات سلاح الشيش للشابات لنفس الفئة العمرية.

ويمثل مصر اليوم في منافسات سيف المبارزة للشباب، كل من إسلام أسامة وعبدالله نصر وعمار الغندور ومصطفى عامر، فيما تشارك كل من فرح ياسر، فاطيما وهبة، لارا محمد وجنى بالي بمنافسات سلاح الشيش

أما منافسات سلاح السيف للشباب فسيشارك كل من عمر دويدار، أدهم شلبي، علي دويدار ويوسف عبدالقادر.

وأسفرت قرعة منافسات سيف المبارزة عن وقوع كل من عمار الغندور وإسلام أسامة في المجموعة الأولى مع أبطال جنوب أفريقيا وليبيا والمغرب، فيما يقع مصطفى عامر وعبدالله نصر في المجموعة الثانية مع أبطال جنوب أفريقيا والسنغال وليبيا.

وفي منافسات سلاح الشيش للشابات فستشارك فاطيما وهبة وفرح ياسر في المجموعة الأولى مع بطلات توجو وتونس والمغرب وجنوب أفريقيا، بينما ستلعب لارا محمد وجنى بالي بالمجموعة الثانية مع بطلات تونس والسنغال وجنوب أفريقيا.

أما في سلاح السيف فيقع كل من أدهم شلبي وعلي دويدار في المجموعة الأولى مع أبطال المغرب والسنغال والنيجر، بينما يشارك كل من يوسف عبدالقادر وعمر دويدار بالمجموعة الثانية مع أبطال السنغال وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر قد نجحت مؤخرا في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للكبار خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحظت البطولة على إشادات دولية كبيرة.

ومن المتوقع أن تشهد منافسات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة منافسات قوية وخاصة من جانب المنتخب الوطني.