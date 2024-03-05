ناشئو سلاح الشيش يواصلون التألق ويحققون ثلاث ميداليات ببطولة أفريقيا

حقق لاعبو منتخب مصر لسلاح الشيش للناشئين تحت 20 سنة، ثلاث ميداليات جديدة بالبطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونجح عبدالرحمن طلبة في حصد الميدالية الذهبية وذلك عقب وصوله للنهائي والفوز على مواطنه سهيل نوار صاحب الميدالية الفضية، بنتيجة 15-3 في نهائي مصري خالص.

وكان طلبة قد نجح في التأهل للمباراة النهائية عقب نتائج إيجابية في البطولة حيث فاز في جميع مبارياته بدور المجموعات ثم فاز على "علي محمد" لاعب المنتخب التونسي بدور الثمانية بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على داني آدم لاعب المنتخب الجزائري في نصف النهائي بنتيجة 15-5.

وعلى نفس الصعيد، فاز سيف الغايش بالميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لنصف النهائي كما توج بطل الجزائر "داني آدم" بالبرونزية أيضا لوصوله لنفس الدور.

ومثل منتخب سلاح الشيش اليوم بمنافسات الفردي تحت 20 سنة كل من عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار، سيف الغايش وكريم عاصم.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

نجحت بطلات مصر في سلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة، في تحقيق ثلاث ميداليات جديدة بالبطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكنت ريناد الدكش من تحقيق الميدالية الذهبية وذلك عقب الفوز على مواطنتها نجوى نوفل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5 لتحصد ريناد الذهبية بينما تفوز نجوى بالفضية.

وشهدت البطولة تألق من جانب ريناد حيث فازت في مباراة ربع النهائي على مواطنتها خديجة أبوعلم بنتيجة15-8 قبل أن تحقق الفوز على البطلة المصرية زينة صالح بنتيجة 15-12 في نصف النهائي.

وعلى نفس الصعيد، تمكنت زينة صالح من حصد الميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لنصف النهائي، كما نجحت البطلة التونسية "عائشة بواجينا" من حصد الميدالية البرونزية الثانية بعد وصولها لنفس الدور.

ومثل منتخب مصر لسلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة كل من نجوى نوفل، ريناد الدكش، زينة صالح وخديجة أبوعلم.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.