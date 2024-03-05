الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة الألعاب الإفريقية: هنا جودة تحصد ذهبية فردى السيدات لتنس الطاولة

هنا جودة
هنا جودة

حققت هنا جودة ذهبية فردي السيدات للعبى كرة الطاولة في بطولة دورة الألعاب الإفريقية بغانا وذلك بعد الفوز على البطلة المصرية دينا مشرف في المباراة النهائية بأربعة أشواط مقابل شوطين.

وفازت هنا جودة في الشوط الأول بنتيجة 14/12 ثم الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 11/6 والثالث بنتيجة 11/5.

وعادت دينا مشرف للمباراة وفازت في الشوط الرابع بنتيجة 11/9 لتصبح النتيجة 1/3 لصالح هنا جودة، وفازت دينا مشرف بالشوط الخامس بـ 11/7، وتمكن هنا جودة أن تفوز بالشوط الأول 12/10 بعد أداء رائع من الجانبين وتفوز 4/2 بمجموعة الأشواط.

وحصلت دينا مشرف على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية بغانا.

وصعدت هنا جودة للمباراة النهائية بعد الفوز على الجزائرية لوسي مبارك بأربع أشواط مقابل شوط واحد، وكانت هنا جودة قد حققت الفوز في الدور ربع النهائي على الجزائرية ليندا اللوغريبي بأربعة أشواط نظيفة.

بينما فازت دينا مشرف في الدور ربع النهائي على الكاميرونية سارة هانفو بأربع أشواط نظيفة وفازت في الدور نصف النهائي على النيجيرية أوفيونج إديم بأربعة أشواط نظيفة.

وتقام دورة الألعاب الإفريقية في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري في مدينة أكرا الغانية في النسخة الثالثة عشرة للبطولة.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: محمود أحمد لاشين مديرًا إداريًا، ماجد عاشور مديرًا فنيًا، عماد مصيلحي مدربا.

ومن المقرر أن تصل بقية البعثات المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبذل مقدمة البعثة الإدارية بقيادة الدكتور محمد عبدالعزيز غنيم مجهود، من أجل تذليل كافة العقبات والصعوبات وتجهيز الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.

وتعد دورة الألعاب الإفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

يشارك في دورة الألعاب الإفريقية 50 دولة سيمثلها أكثر من 5000 رياضي في 30 رياضة مختلفة، منهم 8 رياضات مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم: المصارعة، التنس، ركوب الدراجات، ألعاب القوى، السباحة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، والترايثلون.

هنا جودة دينا مشرف دورة الألعاب الإفريقية غانا كرة الطاولة

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