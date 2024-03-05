الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الأوليمبية" تهنئ رابطة النقاد الرياضيين على انتخاب مجلس جديد

محمد غبن
محمد غبن

هنأت اللجنة الأوليمبية المصرية؛ برئاسة المهندس ياسر إدريس، رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين على نجاح المحفل الانتخابي لتشكيل المجلس التنفيذي واختيار الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأكدت الأوليمبية في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن الإعلام الرياضي شريك أساسي في الإنجازات التي تتحقق على الصعيد الرياضي من خلال إبراز النجاحات التي يحققها الرياضيون المصريون في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.

وأعربت اللجنة الأوليمبية عن آمالها في استمرار التعاون الوثيق والبناء مع أعضاء رابطة المحررين والنقاد الرياضيين واستمرار التنسيق المستمر المتبادل لتغطية كل الفعاليات الرياضية.

حسن خلف الله رئيسًا لرابطة النقاد الرياضيين

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين فوز حسن خلف الله الناقد الرياضي بـ«الأهرام» بمنصب رئيس رابطة النقاد الرياضيين وفاز بمنصب نائب الرئيس أحمد إسماعيل رئيس القسم الرياضي ببوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي.

وحسم إيهاب شعبان منصب أمين الصندوق، وفي منصب العضوية فاز كل من: هشام أبوحديد، وهاني عبدالصبور، ومحمد صلاح، ومحمد غبن، وعبدالحميد فراج، ومحمود المخبزي.

رابطة النقاد الرياضيين اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية محمد غبن ياسر إدريس النقاد الرياضيين

مواد متعلقة

اللجنة الأولمبية تشيد بدور الدولة لدعم الاتحادات الرياضية وصرف الدفعة السابعة

الأكثر قراءة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا