"الأوليمبية" تهنئ رابطة النقاد الرياضيين على انتخاب مجلس جديد

هنأت اللجنة الأوليمبية المصرية؛ برئاسة المهندس ياسر إدريس، رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين على نجاح المحفل الانتخابي لتشكيل المجلس التنفيذي واختيار الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأكدت الأوليمبية في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن الإعلام الرياضي شريك أساسي في الإنجازات التي تتحقق على الصعيد الرياضي من خلال إبراز النجاحات التي يحققها الرياضيون المصريون في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.

وأعربت اللجنة الأوليمبية عن آمالها في استمرار التعاون الوثيق والبناء مع أعضاء رابطة المحررين والنقاد الرياضيين واستمرار التنسيق المستمر المتبادل لتغطية كل الفعاليات الرياضية.

حسن خلف الله رئيسًا لرابطة النقاد الرياضيين

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين فوز حسن خلف الله الناقد الرياضي بـ«الأهرام» بمنصب رئيس رابطة النقاد الرياضيين وفاز بمنصب نائب الرئيس أحمد إسماعيل رئيس القسم الرياضي ببوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي.

وحسم إيهاب شعبان منصب أمين الصندوق، وفي منصب العضوية فاز كل من: هشام أبوحديد، وهاني عبدالصبور، ومحمد صلاح، ومحمد غبن، وعبدالحميد فراج، ومحمود المخبزي.