"الخماسي الحديث" يقف دقيقة حداد على روح اللواء منير ثابت

قام الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل اللواء منير ثابت، رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق وذلك قبل بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر، حاليًا، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وأقيم المؤتمر بحضور د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ود.طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق نائبا عن رئيس الجامعة الأمريكية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي الخماسي ومارتن داو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأرسل توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خطابًا رسميًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ينعي فيه وفاة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأسبق، معربًا عن حزنه الشديد ومقدمات التعازي للأسرة الأوليمبية المصرية.

وأعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية تنكيس العلم الأولمبي لمدة 3 أيام في مقر اللجنة في لوزان بسويسرا حدادًا على رحيل اللواء منير ثابت.

تأهل 3 مصريات لنصف نهائي كأس العالم للخماسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

وتأهلت 3 لاعبات مصريات إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 - 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتأهلت أميرة قنديل إلى الدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الاولى بالتصفيات برصيد 1074 نقطة، كما تأهلت فريدة خليل عقب احتلالها المركز السابع بالمجموعة ذاتها بحصدها 1068 نقطة وتصدرت ماريا چنيدتشيك المجموعة برصيد 1080 نقطة.

كما تأهلت سلمى عبد المقصود للدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز التاسع بالمجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 1070 نقطة وتصدرت السويدية مارلينا چاوايد برصيد 1077 نقطة.

وحسب نظام البطولة تأهلت أول 12 لاعبة من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالتصفيات إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 7 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت 9 مارس الجاري.

وتقام غدًا تصفيات الرجال حيث يشارك منتخبنا بـ6 لاعبين هم: أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.