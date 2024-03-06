الأربعاء 06 مارس 2024
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عالم

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تعلن قرارها بشأن المسجد الأقصى فى رمضان

القدس
القدس

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، "كما في السنوات السابقة".

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بدخول الحرم القدسي سيعاد تقييمه أسبوعيًا بناءً على معايير أمنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع خصّص للتدابير المزمع اتّخاذها خلال رمضان، إنه سيتخذ كل ما يلزم لضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى والسماح للمسلمين بالاحتفال بشهر رمضان، مع الأخذ بالاعتبار "المتطلّبات الأمنية".

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