رياض المالكى: التواطؤ فى جرائم الاحتلال ستكون له عواقب وخيمة

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال ما زالت تتصرف بتجاهل تام للإنسانية على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

أضاف المالكي في تصريحات صحفية:"علينا أن نتبنى نهجًا جديدًا ونبعث برسالة إلى الدول التي تسلّح إسرائيل مفادها أن التواطؤ ستكون له عواقب وخيمة"، لافتًا إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين تهدد العالم أجمع، مؤكدًا أن جود الشعب الفلسطيني اليوم بات على المحك وكذلك مستقبل أمّتنا.