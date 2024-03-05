الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رياض المالكى: التواطؤ فى جرائم الاحتلال ستكون له عواقب وخيمة

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال ما زالت تتصرف بتجاهل تام للإنسانية على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

أضاف المالكي في تصريحات صحفية:"علينا أن نتبنى نهجًا جديدًا ونبعث برسالة إلى الدول التي تسلّح إسرائيل مفادها أن التواطؤ ستكون له عواقب وخيمة"، لافتًا إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين تهدد العالم أجمع، مؤكدًا أن جود الشعب الفلسطيني اليوم بات على المحك وكذلك مستقبل أمّتنا.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى قوات الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية فلسطين غزة

مواد متعلقة

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حزب الله يستهدف موقع المالكية الإسرائيلى ويحقق إصابات مباشرة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

البنك المركزى يعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لـ35.311 مليار دولار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟