رئيس «جهاز السادات» يتفقد مشروعات الطرق ومحطات الكهرباء ويوجه بسرعة نهو الأعمال

أكد المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة السادات ، أنه بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لرؤساء اأجهزة المدن وتوجيهات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة المتابعة الدورية ودفع نسبة إنجاز عجلة العمل لكافة مشروعات الطرق ومحطات الكهرباء الجارى تنفيذها بالمدينة.

تابع المهندس ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه المهندس أسامة محمد سيد على نائبه، والمعاونون ومديرو الإدارة التنفيذية، أعمال رفع الكفاءة لمشروعات الطرق والكهرباء.

تفاصيل الجولة التفقدية واجتماع الشركات المنفذة

كلف مسئولو جهاز مدينة السادات إدارة الطرق باستكمال طريق المحور المركزي حتى الطريق الفاصل بين القرية التكنولوجية وجامعة مدينة السادات بطول واحد ونصف كيلومتر لكى تخدم المناطق السكنية الجديدة وجامعة مدينة السادات، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال حتى يتم ربطه بالطرق الرئيسية.

وتفقد رئيس الجهاز الطرق المحيطة بالقرية النسيجية وكلف إدارة الطرق برط الطرق بعضها البعض حول القرية وسرعة التنفيذ للأعمال، كذا التنبيه على إدارة الأمن والتنمية بعمل اللازم حيال المخلفات وفرض السيطرة منعا لتكرار تلك الأفعال حفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة.

وباشر رئيس جهاز مدينة السادات والوفد المرافق له تنفيذ أعمال مسار عدد 4 خطوط هوائية جهد 220 كيلو فولت لربط محطات محولات الجهد العالي ببعضها.

وعقب الجولة التفقدية، عقد اجتماع بالشركات المنفذة للمشروعات بهدف حل المعوقات التى تواجه بعض المسارات للوقوف على حلها ودفع عجلة العمل، وكلف إداراتي الكهرباء والطرق بعمل اللازم لدفع عجلة العمل ببعض المناطق المتعارضة بالطرق لسرعة نهو الأعمال به.

ودعا المهندس ياسر عبدالحليم الشركة المنفذة لسرعة دفع عجلة العمل بالأعمال المتبقية التي لا تواجه أي معوقات وسرعة الانتهاء من توريد وتركيب الاكسسوارات الخاصة بمسار تغذية محطة الصناعية الثامنة لسرعة وضع الجهد عليها.