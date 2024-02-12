"جهاز السادات" يشن حملة للقضاء على سرقة وصلات المياه بالمنطقة الصناعية

كلف المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بشن حملة مكبرة لضبط الشارع وإزالة المخالفات ورفع الإشغالات في المدينة للقضاء على أي مظهر عشوائي أو سلوك مخالف.

وأفاد رئيس جهاز مدينة السادات أن الحملة المكبرة قامت بقيادة إدارة التنمية وإدارة الأمن وشرطة التعمير والعلاقات العامة بإزالة المخالفات ورفع الإشغالات المقامة أمام المحلات في بعض المناطق السكنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر بقرار إداري لتنفيذ أعمال إزالة سلم حديد بشرفة تم تنفيذه بدون ترخيص في القطعة رقم ٤٧٢ في المنطقة السكنية الـ11، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ أعمال إزالة التندة الثابتة المقامة أمام المحلات التجارية بأرقام ٤٥ و ٤٦ في السوق التجاري بالمنطقة الـ11 لإقامتها بدون ترخيص من الجهاز.

كما أشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة قامت بإزالة المخالفات ورفع الاشغالات التي تشوه المظهر العام الموجودة أمام المحلات التجارية في الأسواق التجارية بسوق التجاري في المنطقة الرابعة والحادية عشر ومحور خدمات الحي الثاني، مشدداً على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية في الأحياء السكنية وضبط المخالفات في المدينة والتعامل الفوري معها.

وفي سياق متصل، أكد المهندس ياسر عبد الحليم استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على مرافق الدولة، حيث قامت لجنة الخلسة بالجهاز المركزي بالمرور على المنطقة الصناعية السابعة. وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن رفع عدد (١) عداد ٦" معطل وعليه مديونية، وكذا اكتشاف عدد (٢) وصلة خلسة تم قطع المياه فورًا عنهما، وجارٍ تحرير محاضر قطع المياه عن عدد (١) لعدم دفع المديونية، بالإضافة إلى اكتشاف عدد (١) عداد ٣" تم تغييره دون الرجوع للجهاز، وجارٍ المراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وشدد رئيس الجهاز بأنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات، ووجه بالاستمرارية في عمل اللجنة لمواجهة وإزالة كافة وصلات المياه غير المشروعة والمستخدمة في كافة الأغراض بشكل فوري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم وتحصيل كافة الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة. ويهيب الجهاز بالمواطنين بالحفاظ على ظهور المدينة بالمظهر الحضاري الخالي من العشوائية، وكذلك بالحفاظ على المرافق العامة للدولة وعدم التعدي عليها.