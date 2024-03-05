جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل جديدة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيفي.

وأوضح الجهاز أن الملتقى الوظيفي بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات الراغبة للتوظيف.

وأشار إلى أنه يبدء التقدم من يوم الخميس 7 مارس المقبل، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

ولفت إلى أن الوظائف المطلوبة "عضو فريق" للطلبة والخريجين.

وجاءت شروط التقدم للوظيفة كالتالي:

- المؤهل من إعدادية

- التقديم من 18 إلى 35 عامًا _التقديم للذكور

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

وأكد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل "تأمين طبي واجتماعي - مرتبات مجزية كما تشمل بدل مواصلات وحافز شهري - أماكن العمل بالقرب من محل السكن - متوفر باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد".

وأوضح الجهاز أنه يمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عبر أرقام التليفونات الآتية.. "35720825 – 35711198".

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة سينظم الملتقى بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى.