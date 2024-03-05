"من الحلاقة لأشهر مذيع بالوطن العربى".. أنس بوخش يروى رحلته لـ"صاحبة السعادة"

تحدث الإعلامي أنس بوخش، عن بداية عمله في مجال "الحلاقة"، موضحا أنه كان يعتاد دائما على قص شعره عند أشخاص من جنسيات أخرى مثل اليابانية وجنوب إفريقية، ثم يقوم بنشر صورته على السوشيال ميديا، ما يجعل الناس تتهافت على محال الحلاقة التي يتردد عليها، ومن هنا جاءت إليه فكرة تأسيس "بيزنس" خاص به في مجال "الحلاقة".

وأضاف بوخس، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة "dmc"، أنه افتتح صالون حلاقة خاصة به، وطوره بأفكار جديدة لقصات الشعر، وكان تم تقسيمه بين الرجال والنساء، واعتمد على قصات شعر أمريكية، بالتعاون مع فريق عمل من مختلف الجنسيات.

وواصل: "كان الهدف من المشروع هو أن نجعل أي شخص حين يترك المكان الخاص بنا بأن يشعر 10% على الأقل بثقة زيادة، ولدينا مصففات شعر يمكنهن التنافس مع مصففين آخرين على مستوى العالم".