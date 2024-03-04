رفع علم مصر بمقر إقامة بعثات دورة الألعاب الأفريقية في غانا

رُفع اليوم علم مصر بمقر إقامة البعثات المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري في مدينة أكرا الغانية.

وقام مسؤولي البعثة المصرية برئاسة محمد عبد العزيز غنيم رئيس البعثة في دورة الألعاب الأفريقية، برفع العلم المصري على مقر الإقامة في القرية الأولمبية بجامعة غانا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

وتتصدر مصر جدول الترتيب العام للميداليات الدورة الأفريقية عن تاريخها برصيد 1620 ميدالية بواقع 639 ذهبية و 500 فضية و 481 برونزية في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ آخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية، والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

وانتهت منافسات اليوم الأول للمنتخب المصري لتنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية في نسختها الثالثة عشر والتي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وتأهل 4 لاعبين إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث نجح عمر عصر في التأهل بعد الفوز على لاعب الجزائر بنتيجة “3-0“، كما تأهل محمد البيلي بعد تحقيق الفوز على لاعب الجزائر بالنتيجة ذاتها، وتأهل يوسف عبد العزيز بعد الفوز على لاعب الجزائر بنتيجة “3-2“، فيما تأهل خالد عصر بعد الفوز على لاعب تونس بنتيجة “3-0“.