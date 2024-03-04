وزير الرياضة يسلم المنح المالية المقدمة من منظمة المشروعات الصغيرة للشباب

سلم اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجموعة من الشباب والفتيات المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة ضمن برنامج "مشروعات تمكين الشباب"، الذى تنفذه الوزارة ممثلة في الادارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية (منظمة confejes).

وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكل القائمين على المبادرة واستمع الوزير للشباب الفائزين عن المشروعات التى تقدموا بها وأفكارهم، وكيفية تطوير هذه المشروعات، حيث تتنوع المشروعات الصغيرة للشباب التى تدعمها الوزارة ما بين مشروعات خدمية وصناعية وإنتاجية فى مجالات مختلفة.



وقال صبحى إن الوزارة تولى عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية لصقل قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم فى مختلف المجالات، فضلا عن دورات فى أهمية المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

حضر الفعاليات اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون الشباب والمشرف علي قطاع الشباب، الأستاذة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة ولفيف من قيادات الوزارة.