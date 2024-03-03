الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الشباب يؤكد حرص الوزارة على دعم مشروعات وبرامج الاتحاد العربي لذوي الإعاقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الأحد، على اهتمام مصر البالغ بفئة ذوى الهمم والقدرات الخاصة والحرص على إدماجهم بالمجتمع فى إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى يظهر جليًا خلال الاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف" التى تنظمها مصر لذوى الهمم، لافتًا إلى دعم وزارة الشباب والرياضة المصرية لجهود الاتحاد العربى لرياضة ذوى الإعاقة فى سبيل تنفيذ استراتيجيته وبرامجه.

 

وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بسويسرا


جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي شهده الوزير وتستضيف فعالياته جامعة الدول العربية، لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بأنشطة وبرامج رياضة ذوي الإعاقة على مستوى الدول العربية.

دمج أبناء الوطن العربي من أصحاب الهمم والكشف عن مواهبهم الرياضية

وعبر الوزير عن خالص تقديره لدور الاتحاد العربى لذوى الإعاقة، وحرص مسئوليه على دمج أبناء الوطن العربي من أصحاب الهمم والكشف عن مواهبهم الرياضية، وتنفيذ برامج ومسابقات عربية مشتركة تلبى احتياجاتهم وتشجعهم على ممارسة الرياضة.
وكرم وزير الشباب والرياضة عدد من ممثلى الاتحاد العربى لرياضة ذوى الإعاقة لجهودهم المبذولة الفترة الماضية، كما حرص أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على تكريم الدكتور أشرف صبحى تقديرًا لجهوده على مستوى ملف أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، والنتائج المثمرة التى حققتها مصر فى هذا المجال على مدار الأعوام الماضية، وكذا دعمه الدائم لبرامج الاتحاد.

 

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حضر الاجتماع مجموعة من رؤساء اللجان البارالمبية بالدول العربية من ضمنهم الدكتور فهد بن نايف رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة بالاتحاد العربي لذوى الإعاقة، والدكتورة عبير عطا الله الأمين العام للاتحاد، وخليل المهندس رئيس الاتحاد القطرى الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة، ولورى اوكيمارا رئيس الاتحاد الدولى للبارافول، والدكتور عبد الرازق بن رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا الباراليمبي.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فئة ذوى الهمم والقدرات الخاصة الدكتور أشرف صبحي الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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