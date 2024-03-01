وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بسويسرا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي الرياضي للجامعات، بمدينة لوزان في سويسرا، بحضور السويسري ليونز ايدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، ولفيف من والأعضاء على المستوى الدولي وكافة الاتحادات المحلية والإقليمية.

وتناولت مناقشات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، استعراض الجدول السنوي للاتحاد، وأجندة العمل خلال الفترة المقبلة، والشئون المنظمة للإتحاد بشأن الأمور المالية، وبحث سبل النهوض بالرياضة الجامعية في كافة الاتحادات القارية، وكذلك بحث آليات تطوير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، ومناقشة سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحادات القارية.

كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة واستعراض الاستحقاقات الخاصة بالرياضة الجامعية، والتي تمتد إلى الألعاب الرياضية الجامعية الصيفية وكذلك الشتوية، وأهم الأحداث الرياضية التي تتبع الرياضة الجامعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية الدكتور أشرف صبحي، علي الرؤية ألمستقبلية لوضع الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في مكان متميز، مؤكدًا ضرورة البدء بدعم الاتحاد الإفريقي وكافة الاتحادات القارية وتطوير مواردها، وبخاصة أن إفريقيا تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لنكون الأفضل، تنسيقًا كافة الجهود مع الإتحاد الدولي.

تعزيز الرياضة الجامعية في العالم وتطويرها

وتحدث الوزير عن ضرورة تعزيز الرياضة الجامعية في العالم وتطويرها، وتوفير بيئة ملائمة للشباب في المشاركة بالأنشطة الرياضية والثقافية، والعمل على تحقيق أهداف الاتحادات القارية المنبثقة من أهداف الإتحاد الدولي، مع العمل علي تحفيز التعاون بين جميع الجامعات علي مستوي دول العالم، وذلك بتعاون وتكامل كافة الجهود المشتركة من قبل الدول الأعضاء واللجان الفرعية للاتحاد.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكدًا على سعي الدولة المصرية لبناء أواصر التعاون العلمي والرياضي مع الجامعات الإفريقية والدولية.