السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد نهائي دوري مراكز الشباب ببورسعيد

نهائي دوري مراكز
نهائي دوري مراكز الشباب بحضور وزير الرياضة

شَهِدَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ؛ واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد، بين فريقي مركز شباب الجرابعة ومركز شباب سبورتنج، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

 

وتوُج فريق مركز شباب الجرابعة بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز محافظة بورسعيد بعد تغلبه علي فريق مركز شباب سبورتنج  في المباراة النهائية التي أُقيمت علي ملعب المدينة الرياضية، بضربات الترجيح بعد إنتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، ليتأهل الجرابعة إلي التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.


أكد وزير الشباب والرياضة، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبيناً أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيراً من النشء والشباب، لافتًا إلي أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.


وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.


ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلي العمل علي زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة.


وأشار إلى أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

 

اللواء عبد الرحمن شلش مساعد الوزير لقطاع الشباب رئيس لجنة الشباب والرياضة مركز شباب بحر البقر عبدالفتاح السيسي نهائي دوري مراكز الشباب

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