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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أشكال زينة رمضان 2024 بأنواعها وأسعارها

زينة شهر رمضان 2024
زينة شهر رمضان 2024

تفصلنا أيام قليلة عن بداية شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر أن يحل علينا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ويبحث الكثيرون عن أشكال زينة رمضان 2024 التي يسعد بها الكبار قبل الصغار.

أسعار زينة رمضان 2024

 

سعر الفانوس الخشبي 300 جنيه .

سعر الفانوس القماش  يترواح سعرها ما بين 25 إلى 250 جنيها.

المفارش أو الوسادة تراوح سعرها ما بين 50 إلى 100 جنيه.

الفوانيس الكبيرة سعرها قد يصل إلى 1300 جنيه.

الفوانيس البلاستيك يتراوح سعرها ما بين 20 إلى 100 جنيه.

 

الآن تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2024

 

ستارة الأضواء بشكل نجوم أو قمر للديكور يترواح سعرها ما بين 170 إلى 300 جنيه.

زينة علي أشكال مثلثة طولها 5م سعرها 57 جنيها.

فرع زينة ورقي سعره 29 جنيها.

فرع فناوس نحاسي سعره 45 جنيها.

فرع زينة كهرباء سعره 30 جنيها.

 

أسعار وأشكال زينة رمضان 2024

 

نجف الهلال والفوانيس:

هي الزينة المتدلية والتي تشبه النجف، حيث تتميز بلونها الذهبي، والتصاميم الرمضانية الخلابة، حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 إلى 200 جنيه، وتعتبر من الأفكار المميزة لهذه العام.

 

طقم لمبات فوانيس زينة رمضان:

طقم فوانيس رمضان مكون من  عدد من الفوانيس  بمصابيح زينة رمضان LED متعدد الألوان، طول الحبل ثلاثة أمتار، يمكنك استخدامه في أي مكان في المنزل أو حتى خارج المنزل لجعل البهجة تعم المكان احتفال بحلول رمضان.

 

مفرش طاولة سفرة رمضان:

المفرش مكون من 16 قطعة من الأطباق الورقية والتي يمكنك استخدامها في عزومات رمضان، بالإضافة إلى 16 قطعة مناشف ورقية، فهي مجموعة عملية جدا سوف تجعل شكل البيت أجمل.

 

طريقة عمل زينة رمضان فى المنازل 2024 بالورق 

يهتم الكثيرون بالبحث عن أفكار مميزة لتجهيز ديكورات رمضان المبارك هذا العام في المنزل، والتي يمكن تحضيرها من الكرتون، حيث ازداد البحث عن هذه التصاميم وكيفية استخدامها، والتي تعد من أهم الخطوات على النحو التالي: 

 كرتون أبيض.

يرسم هلال رمضان وفانوس رمضان المعروف.

يتم قطع هذه الأشكال بالمقص.

يتم تحديد هذه الأشكال على ورق ملون بقلم تحديد.

تقطيع هذه الأشكال، جنبًا إلى جنب مع تعدادها إلى عدة قطع أخرى.

إحضار حبل طويل قوي ، ويتم ربط الأشكال به بالشمع، ثم يتم تعليقها في وسط غرفة المعيشة أو غرفة الطعام أو غرفة الضيوف.

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