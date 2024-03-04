انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة حتى العاشرة مساءً

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا للأعمال التى تقوم بها الشركة بمنطقة المقطم، فقد تم تخفيف الضغوط وقطع المياه عن بعض مناطق المقطم (الأسمرات والهضبة العليا)، وأفاد مسؤولى الشركة أنه سيتم انتهاء الأعمال في العاشرة من مساء اليوم.

وقالت الشركة إنها “تأسف عن تخفيف الضغوط وتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب ومعقمة بالمناطق المتأثرة ويتم طلبها عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥”.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها.

وأكد د.محمد شوقى، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة علي توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين مع تشكيل الغرفة الوقائية تحت إشراف فريق إدارة الأزمات ورئيس القطاع وتفعيل الإجراءات الوقائية ( مراقبة الأغذية – صحة البيئة – مكافحة ناقلات الأمراض -الادارة العامة للصيدلة وحدات الرعاية الأساسية – التثقيف الصحي ).

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان، قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بوضع خطة عمل تتضمن عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، وتكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفاءها للإشتراطات الصحية.