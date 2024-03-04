الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كواليس إعادة ترامب على قائمة الترشح بالانتخابات التمهيدية فى كولورادو

ترامب
ترامب

أعادت المحكمة العليا الأمريكية المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في كولورادو، لافتة إلى أن الولاية تفتقر إلى سلطة استبعاده بعد أفعاله قبل ثلاث سنوات أثناء حصار مبنى الكابيتول الأمريكي، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية. 

جاء القرار بالإجماع بعد أسابيع فقط من سماع القضاة للمرافعات الشفهية في القضية الحساسة سياسيًا التي وضعت المحكمة العليا في منتصف الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان المحكمة أنها ستستمع إلى المرافعات الشهر المقبل في قضية تسعى للإجابة عما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة واسعة النطاق على أفعاله في 6 يناير.

الجهود المبذولة لإزالة ترامب من الاقتراع 

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وبحسب التقرير فقد يبدو أن قضاة المحكمة العليا متشككون في الجهود المبذولة لإزالة ترامب من الاقتراع على مستوى الولاية. 

كما جادل ستة ناخبين في كولورادو بأن ترامب قد خالف قانون ما بعد الحرب الأهلية الذي يمنع الأشخاص الذين أقسموا اليمين لدعم الدستور من الانخراط في تمرد، ولم يتم استخدام القسم 3 من التعديل الرابع عشر مطلقًا ضد مرشح رئاسي، وتم استخدامه ثماني مرات فقط منذ ستينيات القرن التاسع عشر.

لكن جيسون موراي، محامي الناخبين، واجه منطقة صعبة في المحكمة العليا، حيث كان القضاة من مختلف الطيف الأيديولوجي يطرحون عليه أسئلة صعبة.

وقالت القاضية إيلينا كاجان المعينة من قبل أوباما: "أعتقد أن السؤال الذي يتعين عليك مواجهته هو لماذا يجب على دولة واحدة أن تقرر من سيصبح رئيس الولايات المتحدة".

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إنه يمكن أن يتوقع، في المستقبل غير البعيد، عالمًا ستحاول فيه بعض الولايات طرد المرشح الديمقراطي من الاقتراع، بينما ستستخدم ولايات أخرى المادة 3 لفعل الشيء نفسه بالنسبة للمرشح الجمهوري.

وقال روبرتس: "سيتوقف الأمر على عدد قليل من الولايات التي ستقرر الانتخابات الرئاسية"، "هذه نتيجة مروعة للغاية".

ترامب كولودارو الولاية المحكمة العليا الانتخابات

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