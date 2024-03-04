الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع توافر السلع بمعرض "أهلًا رمضان" بالطالبية

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على منفذ "أهلًا رمضان" بالطالبية

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إقبال المواطنين على معرض أهلًا رمضان بشارع عز الدين عمر بحي الطالبية، والذي تم افتتاحه منذ أيام فى إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مناسبة.

30 عارضًا بمعرض "أهلًا رمضان" بالطالبية

وأشار المحافظ إلى أن معرض "أهلًا رمضان" بحى الطالبية، والذى يضم حوالي 30 عارضًا يأتى ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه تم افتتاح المعرض الرئيسي بحى العمرانية على مساحة 2000م، بالإضافة إلى معارض مراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كل السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة، وجارٍ الاستعداد لافتتاح معرض أهلًا رمضان بحي إمبابة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاضافة إلى 400 منفذ ثابت ومتحرك تتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فورى.

وشدد المحافظ على أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

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