محافظ القاهرة يكلف مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال رمضان

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كل الأغذية، وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها.



وأكد الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافٍ من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية

وجرى إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين، مع تشكيل الغرفة الوقائية تحت إشراف فريق إدارة الأزمات ورئيس القطاع وتفعيل الإجراءات الوقائية (مراقبة الأغذية– صحة البيئة– مكافحة ناقلات الأمراض- الإدارة العامة للصيدلة وحدات الرعاية الأساسية– التثقيف الصحي).



وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فقد قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بوضع خطة عمل تتضمن عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، وتكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن (تصنيع– وعرض) المخللات والحلويات بمختلف أنواعها (شرقية– غربية)، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأغذية الخاصة بمنع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل حملات مشتركة مع مختلف المناطق الطبية (صباحية– ومسائية)، من أجل تكثيف العمل كمًا ونوعًا، وإرسال منشور دوري لجميع المناطق بهذا الشأن، وإخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة بجميع ما تم من إجراءات ومتابعة التأمين الاستراتيجي للوجستيات مثل تأمين شبكة الأكسجين ووجود احتياطي كاف من الإمدادات– تأمين مولدات الكهرباء ووجود احتياطي كاف من السولار– متابعة تأمين السلامة والصحة المهنية لكل أقسام المستشفيات. رفع درجة الاستعداد في بنوك الدم التابعة لمديرية الشئون الصحية طوال الـ٢٤ ساعة.



وأضاف الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة، والتأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية بكفاءة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية، والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ على تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجى ٠١١٠١١٣٥٦٥٢، ٠١١٠١١٣٥٦٥٩، وغرفة طوارئ العلاجي بالوزارة ١٣٧، وغرفة طوارئ الوقائي بالمديرية ٠٢٢٣٩١٨٩٦٨، وغرفة طوارئ الوقائي بالوزارة ١٠٥، ٠٢٢٧٩٢٣٦٠٨، ٠٢٢٧٩٢١٠٦٠ ، ومعهد السموم بجامعة القاهرة ٠٢٢٣٦٤٣١٢٩٩، ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢ ، ومعهد السموم جامعة عين شمس ٠٢٢٦٨٤٠٩٠٢، ٠٢٢٤٨٢٣٣١٤.



وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على اتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة، والتوجه فى الحال لإجراء كل الإجراءات الوقائية، وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصي فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم.