نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في حي الزيتون

زار الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة حي الزيتون، وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والتأكد من حصول المواطن على الخدمات المقدمة بكل سهولة ويسر.

وتابع نائب المحافظ موقف الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة طبقًا لمنظومة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات المقدمة للحصول على أفضل خدمة وجهود تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي من خلال الشباك الواحد بما يحقق رضا المواطنين، مشددًا على موظفي الخدمة بتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154 والذي يتيح لصاحب الخدمة التعامل مع الشباك الواحد أو من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية مصر 2030.

وتأتي الأعمال في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة صباح اليوم الأحد، اجتماع رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل وعرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ضمن مشروعات البنية التحتية للوصول لخدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "فوزي" أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ بضرورة الاستمرار في التواسع بإنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية "أهلا رمضان" مع اقتراب حلول شهر رمضان خاصًا فى المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية وخاصة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن تلبى احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته