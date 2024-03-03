الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تطلب الخلع أمام المحكمة: "اتعالج ورجع تاني للمخدرات"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

“اتعالج ورجع تاني يتعاطي المخدرات “ بهذه الكلمات بدأت بها ”نرمين.م ” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها.
وقالت نرمين: أخفي عني حقيقته وأوهمني بأنه شخص ملتزم، وبعد أربع سنوات زواج أسفروا فيهم عن إنجاب ابنتنا “ حور”، ظهرت حقيقته والتي كانت بمثابة كارثة كبيرة.
وتابعت نرمين: تغير معي 180 درجة وانقلبت أحواله من أسوء لاسوء وطرد من مصدر رزقه، وعلمت فيما بعد من عائلته إنه كان مدمن للمواد المخدرة وتم احتجازه بإحدي المستشفيات الخاصة بعلاج الادمان  حتي تم شفاءه وبدأ حياه جديدة.
واستكملت الزوجة: حاولت تحمله وتحمل أفعال كثيرة حتي نجد حل لعلاجه لكنه رفض العلاج واستمر في التعاطي بشكل مرعب، فضلا عن تعامله معي ومع ابنته بكل قسوة وببشاعه وبالنهاية خشيت علي نجلتي منه وتركت منزل الزوجية وحاول أهله ارجاعي لكني رفضت لأني علي يقين بأنه لن يتغير أبدا

خلع مواد مخدرة محكمة الاسرة زنانيري منزل الزوجية

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