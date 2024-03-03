أستاذ أدب عبرى: جانتس أصبح العدو الأول لبنيامين نتنياهو

قال د. أحمد فؤاد، أستاذ الأدب العبري، إن جانتس أصبح العدو الأول لبنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أنه يكسب ثقة الشعب الإسرائيلي، وبالتالي فهو الخيار والحل الوحيد للولايات المتحدة للتخلص من بنيامين نتنياهو.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يريد تورطها في الحرب الدائرة في المنطقة.

ونوه بأن نتنياهو مستسلم لوزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، مضيفًا أن شهر رمضان يمثل ضغطًا على الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشار أن جانتس لديه الكثير من السياسيين في إسرائيل، وبالتالي سيشعل الأمور في الشارع الإسرائيلي، وقد نرى في القريب العاجل الإطاحة بنتنياهو.