الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة امتحان وظيفة باحث قانوني بمجلس الوزراء.. «اضغط هنا»

د.صالح الشيخ مع رئيس
د.صالح الشيخ مع رئيس الوزراء - أرشيفية

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة د.صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 250 وظيفة باحث قانوني بمجلس الوزراء، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز من خلال الضغط على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

كما أتاح الجهاز للناجحين منهم موعد الامتحان الشفوي المقرر عقده في الفترة من 5 - 7 مارس الجاري، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وذلك بحسب البيان الصادر عن الجهاز قبل قليل.

وأوضح الشيخ أن الجهاز قام بنشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ يوم 28 نوفمبر الماضي وتم فتح باب التقديم في الفترة من 28 نوفمبر إلى 27 ديسمبر 2023 وتم إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وأضاف أن المتقدمين خضعوا لامتحان إلكتروني تضمن عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

ودشن الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، مضيفا أن الجهاز حرص على أن يكون النظام مميكنًا بالكامل ودون أي تدخل بشري.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني مسابقة شغل 250 وظيفة باحث قانوني بمجلس الوزراء على موقع بوابة الوظائف الحكومية جريدة الدستور تقدم وظائف حكومية

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