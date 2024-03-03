قوات الاحتلال تستهدف المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات بدوار الكويت

للمرة الثانية خلال ساعات..

للمرة الرابعة خلال أيام، والثانية خلال يوم واحد، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة.

وقالت المصادر الطبية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين عند دوار الكويت أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحملة بالطحين، مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف البطون الجائعة شمال غزة.

طائرات الاحتلال تقصف شاحنة صغيرة محملة بالمساعدات الإنسانية في دير البلح

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم، شاحنة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.