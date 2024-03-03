الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

للمرة الثانية خلال ساعات..

قوات الاحتلال تستهدف المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات بدوار الكويت

غزة
غزة

للمرة الرابعة خلال أيام، والثانية خلال يوم واحد، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة.

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فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بمحور التقدم خان يونس

وقالت المصادر الطبية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين عند دوار الكويت أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحملة بالطحين، مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف البطون الجائعة شمال غزة.

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مصادر طبية فلسطينية: قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة راح ضحيتها 193 شهيدًا

طائرات الاحتلال تقصف شاحنة صغيرة محملة بالمساعدات الإنسانية في دير البلح

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم، شاحنة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

 

قوات الاحتلال مدينة غزة دوار الكويت شاحنات المساعدات طائرات الاحتلال

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