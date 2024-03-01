الجمعة 01 مارس 2024
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عالم

مصادر طبية فلسطينية: قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة راح ضحيتها 193 شهيدًا

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الـ147.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30228 شهيدًا، و71377 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، منوهة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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واستشهد مواطن وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبوليلة في بلدة الشوكة شرق رفح جنوب القطاع، فوق رءوس ساكنيه دون سابق إنذار.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وجرح آخرون، في قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب القطاع.

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وتوغلت دبابات وجرافات الاحتلال في بلدة القرارة شمال خان يونس، وسط قصف مدفعي كثيف للبلدة.

ارتقاء 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين في حي الزيتون

واستشهد 5 مواطنين وجرح ثلاثة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمنطقة "المصلبة" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين عشرات الشهداء من عائلة نعيم، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي الزيتون شرق مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما استشهد 6 مواطنين وجرح آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلًا في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل استهداف الأحياء السكنية وطواقمها تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان، مطالبة بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية؛ لأن مستشفيات القطاع عاجزة عن تقديم العلاج للجرحى.

وأضافت أن "الاحتلال يمعن في سياسة العقاب الجماعي وتجويع شعبنا ولا يبالي بالنداءات الدولية".

مصادر طبية فلسطينية الإحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلى قطاع غزة طواقم الإسعاف

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