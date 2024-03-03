الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الجامعة العربية تشارك في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات بالإسكندرية

مؤتمر (مارلوج)
مؤتمر (مارلوج)

شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد، في فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج (13) تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير النقل كامل الوزير، الذي يستمر لمدة 3 أيام بمدينة الإسكندرية. 

الجامعة العربية: وقف إطلاق النار فى غزة ضرورة حتمية لإنقاذ مئات الآلاف من الموت

وقال السفير المالكي، إنه على مدار 12 عامًا صدر عن مؤتمر (مارلوج) عددًا من التوصيات المهمة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في المنطقة العربية، حيث يُعد مؤتمر (مارلوج) ملتقى علمي وعالمي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، حيث يدرج نتائج هذا المؤتمر كبند دائم على جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب وتقوم إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع الدول الأعضاء بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 

الجامعة العربية: نناشد القوى الدولية تكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف المذابح اليومية

يعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الدول العربية وعدد من المنظمات العربية والإقليمية، حيث تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية الكبرى، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص في مجال النقل البحري والموانئ.

كما عُقد على هامش المؤتمر عدد من الفعاليات من بينها المعرض الدولي لمعدات الموانئ بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري.

وتتطلع الأمانة العامة للجامعة أن يصدر عن هذا المؤتمر عدد من التوصيات التي تعمل على زيادة التعاون بين الموانئ البحرية العربية وكذلك تفعيل الشركات بين الدول من أجل تطوير صناعة الموانئ وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 13 أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير النقل كامل الوزير

مواد متعلقة

أسامة ربيع: نستهدف تحويل قناة السويس لقناة خضراء بحلول 2030

الأمين العام المساعد بالجامعة العربية: موقفنا راسخ تجاه القضية الفلسطينية

رئيس الأكاديمية العربية: نساهم بدور فعال في صناعة النقل البحري

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

"كما لو أننى فى غرفة معتمة".. خمس شعراء عالميين كتبوا انتحارهم فى قصائدهم

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الأكثر قراءة

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

استدعاء طبيب شهير في حادثة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع: مشوفتش من المتهم حاجة وحشة

هددوه بتصويره عاريًا.. نص التحقيقات فى مقتل يمنى الجنسية (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين