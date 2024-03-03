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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة دمياط يشهد ختام معسكر تدريب القيادات الطلابية

جامعة دمياط
جامعة دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة  دمياط اختتام فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية المقام تحت شعار “شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة”، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي استمرت فعالياته على مدار 3 أيام ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 عقدت خلالها ورش عمل لطلاب الإتحاد والأسر والطلابية شملت أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وجوالة ومحاضرات توعوية عن مخاطر الطلاق والمشاكل المجتمعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بالجامعات يهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية وتشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع ورفع روح الولاء والإنتماء لدى طلاب الجامعات، واطلاع القيادات الطلابية على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات على رأسها الأمن القومي المصري والعربي والجمهورية الجديدة بالإضافة إلى دعم الأفكار البناءة من خلال ورش العمل.

وخلال كلمته أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية فقد وإنما يمتد ليشمل تعزيز قدرة الطلاب على القيادة وتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية والمجتمعية إيمانًا منها بأهمية دورهم في بناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر والجمهورية الجديدة، كما حث أبناءه الطلاب بضرورة الإلتزام بأدوارهم وتحديد أولوياتهم في جميع المراحل الحياتية لتحقيق النجاح والتقدم.

يذكر أيضًا أن المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بالجامعات يهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية وتشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع ورفع روح الولاء.

واختتم الندوة بتقديم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للطلاب والتقاط الصور التذكارية في دمياط.

جامعة دمياط جامعة دمياط الجديدة الدكتور حمدان ربيع المتولي الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط دمياط

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