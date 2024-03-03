افتتاح ملتقى "تمكين المرأة لتمكين مصر" بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي

افتتحت الدكتورة نيفين قباج، وزير التضامن الاجتماعي - نيابة عن رئيس مجلس الوزراء - والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة سهى الجندي، وزيرة الدولة للهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، النسخة الأولى من ملتقى توظيف «تمكين المرأة لتمكين مصر» منذ قليل، والذي ينعقد ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينظمها منتدى الخمسين الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي.

ويضم المعرض فرق عمل مشتركة تشمل هيئات حكومية وكبرى الشركات الاقتصادية والمالية، والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية المتخصصة في مجال التوظيف، وذلك لعرض الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة من الطالبات والخريجات لاكتشاف مواهبهن وتطوير قدراتهن بمرتكزات التمكين والقيادة النسائية عبر استعراض برامج تدريب وتأهيل متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتتناسب مع وظائف المستقبل التي تلائم المرأة.

ويقدم المعرض عبر عشرات من الورش التفاعلية والجلسات التوجيهية ومساحات العمل المبتكرة التي تضم نخبة من المدربين والكفاءات العالمية، مجموعة من الرؤى والعروض الوظيفية التي تفيد المرأة في اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، وتعزيز تطور المرأة في السلم الوظيفي والمهني وصولًا إلى المستويات القيادية.

تعزيز النمو المهني للمرأة

ويشهد الحدث عددًا من الفعاليات وحلقات النقاش التي تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال الخاصة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

وسيكون «ملتقى توظيف تمكين المرأة لتمكين مصر»، أول منصة متكاملة تجمع قاعدة بيانات قوية لفئة كبيرة من الخريجات الجدد الحاصلات على مؤهلات تمكنهم من العمل بالقطاعات الاقتصادية المختلفة مع وضع برنامج تدريبي وتأهيلي لهؤلاء الشباب بالتعاون مع العديد من الشركاء من أجل رفع قدراتهم العلمية والعملية حتى يكونوا على استعداد للحصول على فرص عمل جيدة كلما أتيحت الفرصة لذلك.

قمة المرأة المصرية

وانطلقت أعمال قمة المرأة المصرية اليوم، تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، بمشاركة حشد نسائي دولي ومحلي موسع، وحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية، وذلك بهدف تبني أفضل السياسات التي تعزز الدور المؤثر للمرأة المهنية، وبناء شراكات موسعة لزيادة تأثيرها بجميع المجالات المتصلة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية، في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وتتضمن القمة العديد من الفعاليات التي تستعرض التجارب الملهمة في التوازن بين الجنسين للحكومة والقطاع الخاص، واستعراض فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهم الخاصة، في ظل ظروف دولية وإقليمية يصاحبها صراعات جيوسياسية وركود اقتصادي، تحتاج إلى صوت المرأة المصرية كقوة ناعمة قادرة على صناعة تجربتها والتأثير في محيطها المحلي والإقليمي.

وتشهد القمة حلقات نقاش تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال المتصلة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

وتستعرض القمة، سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب العمل على تقديم ورقة عمل تعزز من خلق روابط قوية للقيادات النسائية في كل قطاع الضمان استدامة أعمال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.