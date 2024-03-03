أبرز العائدين للشاشة الصغيرة خلال موسم مسلسلات رمضان 2024

موسم دراما قوي يشهده رمضان المقبل خلال العام 2024، بين العديد من المسلسلات المختلفة في محتواها وما تقدمه، ولكن البارز في ذلك الموسم هو عودة الكثير من نجوم الفن والدراما إلى الشاشة الصغيرة بعد اختفاء طويل.

ومن خلال بروموهات المسلسلات التي تم عرضها مؤخرًا، اتضح أن هناك وجوه عادت من جديد إلى شاشة الدراما بعد اختفاء طويل عنها، من خلال أدوار هامة تضيف للمسلسلات الحالية الكثير منهم الشباب والوجوه القديمة.

يحيى الفخراني

عاد النجم يحيى الفخراني من جديد للدراما، من خلال مسلسل عتبات البهجة المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، إذ غاب الفخراني عن الشاشة لمدة ثلاثة أعوام، بعد مسلسل «نجيب زاهى زركش»الذى عُرض عام 2021.

سيمون

وضم صيد العقارب ظهور جديد للنجمة سيمون، إذ تقدم دورا مختلفا عما قدمته من قبل، فهي إحدى النجمات العائدات بقوة بعد غياب لدراما رمضان، من خلال مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبدالرازق ورياض الخولي.

حلا شيحة

ومن خلال مسلسل إمبراطوية ميم تعود النجمة حلا شيحة للشاشة الصغيرة خلال موسم دراما رمضان، بعد غياب دام 4 سنوات منذ أن قدمت مسلسل «خيانة عهد» بطولة النجمة يسرا.

وفاء مكي

وبعد غياب 9 سنوات تعود الفنانة وفاء مكي إلى الدراما بشكل خاص والتمثيل عمومًا، بمسلسل «حق عرب» بطولة الفنان أحمد العوضي، حيث كانت اَخر أعمالها مسلسل «الكابوس» الذي عرض في عام 2015.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.