الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. بابا جه لـ أكرم حسني

بابا جه
بابا جه

مسلسل "بابا جه" ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينيات من عمره يعمل مديرًا في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور ابنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

مسلسل بابا جه


عدد الحلقات (15 حلقة) 

بطولة: أكرم حسني-  نسرين أمين-  سماء إبراهيم-  فريال يوسف- محمود البزاوي-  محمد أوتاكا  
تأليف: وائل حمدي ومحمد إسماعيل
إخراج: خالد مرعي
إنتاج: شركة ميديا هب سعدى – جوهر

التصنيف: (كوميدى) 

يعرض مسلسل "بابا جه" للفنان أكرم حسني عبر قناة DMC.

 

https://fb.watch/qA53KQhk13/?mibextid=Nif5oz

 أبطال مسلسل بابا جه هم 

مسلسل "بابا جه" يشارك فى بطولته أمام النجم أكرم حسني، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينيا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد، والطفلة جويا أحمد، كما يشارك فى أحداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

 

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