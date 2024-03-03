المدير الفنى لمنتخب اليد سعيد بالجولة السياحية فى معالم مصر الأثرية

أعرب الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة اليد عن سعادته بالجولة السياحية التي قام بها لمدة 10 أيام مع أسرته في مصر الفرعونية وقام خلالها بزيارة الأهرامات والأقصر وأسوان وإدفو وزيارة معالم مصرالأثرية ومعابدها الساحرة.

وأكد باستور أنه وأفراد أسرته انبهروا بما شاهدوه في منطقة الأهرامات والأقصر وأسوان، وأنهم سعداء بهذه الزيارة التي عكست عظمة مصر وشعبها، مشيرًا إلى أن المصريين كانوا يرحبون به وأفراد أسرته في كل مكان يذهب إليه.

باستور مع زوجته في الأقصر

من ناحية أخرى، بدأ خوان كارلوس باستور قيادته تدريبات منتخب مصر لكرة اليد خلال معسكره المغلق في بداية الاستعداد لدورة باريس الأوليمبية 2024، ومن المقرر أن يخوض المنتخب دورة دولية ودية في فرنسا خطط لها مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الأمين في ظل التجهيز لبرنامج إعداد لقوي لمنتخب مصر الفائز مؤخرًا ببطولة إفريقيا، والتي تأهل من خلالها لدورة باريس الأوليمبية.

ويهدف برنامج الإعداد للمنافسة على تحقيق ميدالية أوليمبية تاريخية لأول مرة في تاريخ الألعاب الجماعية في مصر.

من ناحية أخرى احتفظ الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد بعد انتهاء الجولة التاسعى برصيد 32 نقطة يليه الزمالك برصيد 29 نقطة والبنك الأهلي 29 نقطة سبورتنج 18 نقطة والجزيرة 14 نقطة وهليوبوليس 13 نقطة وطلائع الجيش 8 نقاط وسموحة برصيد نقطتين.