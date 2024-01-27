"المتحدة" تهنئ منتخب مصر لكرة اليد للفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه

هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها، منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأوليمبياد باريس 2024 والحفاظ على الريادة بالأداء البطولي لجميع اللاعبين وجهازهم الفني.

حقق منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 29 مقابل 21.

واستضافت القاهرة منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.