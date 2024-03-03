الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن قرى الحلف الشرقي وكفر حلاوة وعرب منشأة سليمان في الصف

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لحدوث تسرب في الخط قطر ٦٠٠مم المغذي لقرى (الحلف الشرقي وكفر حلاوة وعرب منشأة سليمان) بمركز ومدينة الصف، الأمر الذي يستلزم معه قطع المياه لمدة 10 ساعات بدءًا من العاشرة مساء الثلاثاء الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٤ حتى الثامنة صباح الأربعاء الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢٤ عن القرى المشار إليها. 
 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما كلف رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات. 


وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة، وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري بطول ٤٥٠م٢ والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار الترعة ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

 

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن الأعمال ستشهد إنشاء ممشى سياحي ومواقف حضارية وساحات إنتظار وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
 

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته على الرسومات الهندسية للمشروع بالموقع مع معاينة جودة الخامات المستخدمة.

 

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال فرد طبقة الدقشوم للبدء في أعمال رصف الطريق الشرقي للمريوطية بطول ٢.٥ كم بدءآ من الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة بعرض ٢٥ م وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم، موجهآ بضرورة انشاء طريق خدمة وساحات انتظار على جانبي الطريق.

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