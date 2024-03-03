مُتهمة فى قتل يمنى الجنسية: "معرفشى حاجة عن الليلة دى" (فيديو)

شهدت جلسة محاكمة 5 متهمين بقتل يمني الجنسية، كواليس عديدة قبل قرار تأجيلها ليوم 6 مارس الجاري.

حيث أنكر المتهمون ارتكاب الواقعة وتحدثت المتهمة الخامسة قائلة: «أقسم بالله ما أعرف حاجة عن الليلة دي ولا أعرف الناس دول».

كانت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أجلت أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة لجلسة ٦ مارس للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاحًا أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.