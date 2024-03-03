بعد وصول نجله.. موعد عزاء وجنازة الراحل حلمى بكر

كشفت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن موعد ومكان العزاء، حيث تشيع جنازته عصر اليوم الأحد، من مسجد السلام بمدينة نصر.

ويُقام عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، اليوم الأحد 3 مارس، بعد صلاة العشاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

اتهامات متبادلة

تجدر الإشارة إلى أنه بعد وفاة الرحل وجَّه نجله اتهامات واعتزامات على تقديم بلاغ للنائب العام عقب حضوره، حيث تداول عدد من المرتبطين به منشورات تفيد بتفاصيل الواقعة من البداية، وتمثلت في: "أن الملحن المتوفى حلمي بكر، كان يعالج على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه- على حد وصفه- من قِبل زوجته، رغم حالته الصحية، وقامت بإيداعه إحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية".

كما تمثلت في: "أن زوجته تركته في منزل والدتها في الشرقية، في الوقت الذي قامت هي ونجلها بالإقامة في منزل الملحن بالجيزة، وكان يعانى الملحن الشهير من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل في الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، وغادر المستشفى في فبراير 2023، لتعود أزمته الصحية من جديد خلال الأشهر الماضية، بعد فقدانه تحريك قدميه، وتم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفى بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى وهو يعاني من حالة تسمم".

نجل الملحن حلمي بكر اتهم زوجته قبل وفاته بأنها تسيء معاملته ونقلته من منزله في المهندسين لمنزل عائلتها في الشرقية، وأنه تلقى رسائل من عمه تفيد بأن زوجته تمنعه من العلاج على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية وأخرجته من المستشفى إلى مقر إقامة عائلتها وطلب منه النزول عقب تردي الأوضاع، حيث إنه يعيش في أمريكا منذ سن الخامسة والعشرين عقب هجرته مع أمه.