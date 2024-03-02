شريف منير ورانيا يوسف يتصدرا البوستر الرسمي لمسلسل "وبقينا اتنين"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "وبقينا اتنين" البوستر الرسمي للعمل، والذي انضم مؤخرا لباقة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويضم البوستر كافة أبطال العمل.

ويعرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الثاني من الشهر الكريم حصريا عبر قنوات "cbc" و"cbc دراما" ومنصة WATCH IT.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في اطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.



أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ الدستور، إنه لم يتبق لهم سوى يومين يسعون للانتهاء منهما ليرفع المخرج طارق رفعت شعار "فركش"، بعد فترة طويلة من التصوير وتأجيل عرض العمل أكثر من مرة.

وأكد المصدر، أن العمل سيعرض بدءًا من النصف الثاني من الشهر الكريم، ويستمر عرضه لبعد انتهاء موسم رمضان المقبل.

ويعرض مسلسل "بقينا اتنين" خلال موسم رمضان 2024، عبر شاشة قناة cbc وcbc دراما، بالإضافة لمنصة watch it.