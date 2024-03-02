السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| عبد الرحيم كمال يشارك جمهوره ببرومو "الحشاشين": "على بركة الله"

الحشاشين
الحشاشين

شارك الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام"، البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

وكتب السيناريست عبد الرحيم كمال، على البرومو الذي شارك به جمهوره عبر صفحته على “انستجرام” قائلًا: “على بركة الله وبفضله الإعلان الرسمي لمسلسل الحشاشين رمضان ٢٠٢٤”.

 

 

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مسلسل "الحشاشين"

 


يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ثم يسافر الصباح إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلافا بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا.

قصة مسلسل الحشاشين


يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.

ثم يسافر الصباح إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال أفريقيا.

أبطال مسلسل الحشاشين

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في مسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

قنوات عرض مسلسل الحشاشين والتردد

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12092
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD


 

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