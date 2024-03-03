الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الراية" القطرية: الدورة الخامسة بين قطر ومصر تعزز العمل العربي

العلاقات القطرية
العلاقات القطرية - المصرية

أكدت صحيفة “الراية” القطرية أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية سامح شكري يعزز العمل العربي المشترك، ويعمق علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والدبلوماسية والشؤون الاجتماعية والتعليم والشباب والرياضة.

اليوم.. "الاتصالات" تُشارك في أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية

 

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خبير: الوساطة المصرية القطرية مستمرة للوصول إلى هدنة جديدة فى غزة

 

العلاقات القطرية - المصرية 


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان " العلاقات القطرية - المصرية دفعة للعمل العربي المشترك " - أن العلاقات القطرية - المصرية تستند إلى روابط وأواصر تاريخية تجمع بين البلدين الشقيقين، وتشهد العلاقات التاريخية والمتطورة بين البلدين انطلاقة نوعية في كافة المجالات، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد حرصت دولة قطر على توطيد تلك العلاقات ذات الأسس المتينة المبنية على التقدير والاحترام المتبادل بهدف تعزيز العمل العربي المشترك وتعميق التعاون ودفعه نحو آفاق وأهداف جديدة.
وأشارت إلى أن دولة قطر لعبت دور الوسيط الموثوق، ونجحت مؤخرا وساطتها بالشراكة مع مصر في إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل الهدنة الإنسانية التي استمرت أسبوعا في القطاع، ولا يزال البلدان يكثفان جهودهما المشتركة والعمل على وقف فوري وتام لإطلاق النار وإيقاف العدوان المستمر على غزة منذ 150 يوما، وقد تركز الحديث مؤخرا عن هذا التعاون المشترك كضامن لنجاح الخطوات القادمة.

قطر قطر ومصر الراية الرهائن الإسرائيليي غزة

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خبير: الوساطة المصرية القطرية مستمرة للوصول إلى هدنة جديدة فى غزة

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