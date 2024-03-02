السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. "الاتصالات" تُشارك في أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية القطرية، المنعقدة اليوم السبت  2 مارس، بعد ان سبقها اجتماعات تحضيرية بالتنسيق مع الجانب القطري في الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس في الدوحة، قطر.

وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات، أبرزها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا الإطار، تتضمن مجالات التعاون المقترحة التحول الرقمي، إذ سيتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني والهوية الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية والتوقيع الإلكتروني بهدف بناء مجتمع رقمي.

وفي مجال بناء القدرات، سيبحث الجانبان فرص التعاون بين معاهد التدريب المتخصصة ومراكز التميز في البلدين، وكذلك استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة. كما سيتم مناقشة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لخدمة الأغراض التنموية.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاجتماعات إلى تعزيز أطر التعاون بين الهيئات البريدية في البلدين لتحسين جودة الخدمات البريدية وفاعليتها. كما سيبحث الطرفان تبادل الخبرات في مجال الإطار التشريعي والتنظيمي والسياسات التي من شأنها توفير بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وستتناول الاجتماعات أيضًا جذب الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين للمشاركة في مشاريع مشتركة والاستثمار في هذا المجال.

وزارة الاتصالات اللجنة المشتركة العليا المصرية القطرية الجانب القطري تعزيز التعاون تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي الدفع الالكتروني معاهد التدريب المتخصصة

مواد متعلقة

على مدار يومين.. تشغيل 1700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث فرص التعاون مع سفراء الدول الآسيوية

رئيس "مصر للمعلوماتية": لا فرق بين الرجل والمرأة فى المناصب الأكاديمية

"أوكلا" تمنح المصرية للاتصالات جائزة "أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال إفريقيا" وأسرع إنترنت موبايل بمصر

المصرية للاتصالات WE تجرى أول مكالمة ناجحة فى شمال إفريقيا بتقنية Open RAN

وزير الاتصالات يبحث مع الشركات العالمية فرص التعاون فى بناء القدرات الرقمية

مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان 2024

بنك مصر يلتقي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة "تقدر"

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

5 قرارات من النيابة فى واقعة "وفاة طالبة العريش".. هل توجد شبهة جنائية؟

أسعار الذهب اليوم تبدء بالإنخفاض في مستهل التعاملات الصباحية

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: إسرائيل تطلق موجة استعمار عاتية فى الضفة الغربية

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر