اليوم.. "الاتصالات" تُشارك في أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية القطرية، المنعقدة اليوم السبت 2 مارس، بعد ان سبقها اجتماعات تحضيرية بالتنسيق مع الجانب القطري في الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس في الدوحة، قطر.



وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات، أبرزها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا الإطار، تتضمن مجالات التعاون المقترحة التحول الرقمي، إذ سيتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني والهوية الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية والتوقيع الإلكتروني بهدف بناء مجتمع رقمي.



وفي مجال بناء القدرات، سيبحث الجانبان فرص التعاون بين معاهد التدريب المتخصصة ومراكز التميز في البلدين، وكذلك استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة. كما سيتم مناقشة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لخدمة الأغراض التنموية.



وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاجتماعات إلى تعزيز أطر التعاون بين الهيئات البريدية في البلدين لتحسين جودة الخدمات البريدية وفاعليتها. كما سيبحث الطرفان تبادل الخبرات في مجال الإطار التشريعي والتنظيمي والسياسات التي من شأنها توفير بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وستتناول الاجتماعات أيضًا جذب الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين للمشاركة في مشاريع مشتركة والاستثمار في هذا المجال.