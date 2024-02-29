الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

على مدار يومين.. تشغيل 1700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية

د.شريف فاروق
د.شريف فاروق

قال د.شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل 1700 مكتب بريد إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يومي "الجمعة والسبت"، على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت ابتداءً من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.

وأشار فاروق إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ، وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين - إن وجدت، إضافة إلى تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى  الجمهورية.

الدكتور شريف فاروق الهيئة القومية للبريد تسهيل عملية صرف المعاشات مكاتب ومنافذ البريد ١٧٠٠ مكتب بريد الأكشاك البريدية

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