للعام الرابع على التوالي.. البريد المصري يفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمي

فاز البريد المصري للعام الرابع على التوالي بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع"؛ على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية.

شريف فاروق: الفوز يؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة للعام الرابع على التوالي يؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية"، ويمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري في تطبيق كافة المعايير الدولية على جميع الخدمات، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالبريد المصري على جهودهم وتفانيهم في إنجاز العمل بالدقة المنشودة والجودة المطلوبة؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن معايير الحصول على هذه الجائزة تعتمد على محددات رئيسية يتم رصدها بناءً على مؤشرات أداء عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمي على جودة خدمة العملاء، إذ يتم قياسها بناءً على عدة محاور منها: الالتزام بمعايير التسليم الدولية، ودقة الرد على الشكاوى والاستعلامات الدولية، والامتثال للمعايير الدولية في تبادل البيانات؛ الأمر الذي تطلب جهدًا كبيرًا للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.

4564 منفذًا للبريد على مستوى

وبلغ عدد المنافذ 4564 منفذًا، منتشرة على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات للمواطنين، منها 4300 مكتب بريد، تم الانتهاء من تطوير أكثر من 3840 منها، بنسبة إنجاز 86٪، بالإضافة إلى 84 كشكًا بريديًا، و130 سيارة متنقلة، منتشرة على مستوى الجمهورية يتم تحريكها خلال فترات الذروة، لتخفيف الزحام في المكاتب.

وتستهدف الهيئة إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بالشكل اللائق.

وحقق البريد المصري تقدمًا كبيرًا في استخدام الطاقة الخضراء، حيث تم تحويل 15 سيارة من أسطول النقل للعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، وجاري العمل في المرحلة الثانية لتحويل 60 سيارة، بالإضافة إلى تحويل 86 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم شراء 255 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.