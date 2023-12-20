الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: الوساطة المصرية القطرية مستمرة للوصول إلى هدنة جديدة فى غزة

الرئيس السيسي وتميم
الرئيس السيسي وتميم بن حمد

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن غزة على مدار 75 يومًا لا يوجد بها مكان آمن صالح للحياة، مؤكدًا أن الظروف الإنسانية يجب أن تدفعنا إلى وقف فوري لإطلاق النار ومراعاة الظروف الإنسانية لأهالي القطاع.

وأضاف أن العالم كله أصبح يسير في هذا الاتجاه المتمثل في وقف إطلاق النار فورًا وهو ما اتفقت عليه الأمم المتحدة، حيث أعلنت تأييدها لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الوساطة المصرية القطرية في صدارة المشهد مع الجانب الإسرائيلي؛ للوصول إلى اتفاق الهدنة المحتملة، مؤكدًا أن الهدنة مهمة جدًا لاستعادة الأوضاع على الصعيد الإنساني، وعدم الوصول إلى مرحلة انتشار الأوبئة والأمراض جرّاء العدوان الإسرائيلي.

الهدنة الهدنة في غزة الوساطة المصرية القطرية الحياة الحياة اليوم قطاع غزة

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